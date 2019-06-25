مجلس الوزراء يصوت على عدد من المدراء العامين

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، إن "مجلس الوزراء صوت على عدد من المدراء العامين، وسيواصل تقديم وجبات جديدة منهم".

واضاف عبد المهدي، أن "العراق لا يريد اي اجراء تصعيدي في المنطقة"، مشيرا الى ان "العراق مع الحلول السلمية للازمات في المنطقة".



وتابع عبد المهدي، "نحتاج الى ثغرة للدخول في المفاوضات ومنع التوترات بالمنطقة".