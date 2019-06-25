عبد المهدي: ساقدم غداً او بعده مرشحة وزارة التربية

اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، انه سيقدم يوم غد او بعد غد مرشحة وزارة التربية، مشيرا اىلى وجود محاولات للتدخل في تقديم مرشحي الدرجات الخاصة. وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، "سأقدم يوم غد او بعد غد مرشحة وزارة التربية"، لافتا الى ان "هناك محاولات للتدخل في تقديم مرشحي الدرجات الخاصة، والحكومة اوقفت هذه المحاولات".



واضاف عبد المهدي، أن " من واجب اقليم كردستان ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب قانون الموازنة"، مشددا على "ضرورة الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية".



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