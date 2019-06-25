باحث سوداني لـ"العين الإخبارية": فلول الإخوان وراء أزمتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عمر جمال الدين إسماعيل الباحث السياسي السوداني، أن فلول نظام الإخوان هم سبب مشاكل وأزمات السودان.

وأضاف إسماعيل لـ"العين الإخبارية"، على هامش الجلسة الخاصة للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي المتعلقة بالسودان، : "نجح السودان بثورته المجيدة في التخلص من نظام البشير، لكن ما زالت هناك بقايا لهذا النظام يحتاج السودان إلى التخلص منها وهي التي تسبب مشكلات اليوم".

وأشار إلى أن الكونجرس بمجلسيه أصدر قرارات خلال الـ30 عاما الماضية من حكم الإخوان في السودان، تدين الخرطوم حول أعمال عنف في دارفور والحرب جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأوضح أن ثورة الشعب، التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير ونظامه، فرضت وجود فهم جديد للمرحلة المقبلة لدى أعضاء الكونجرس، لافتا إلى أن ذلك ما دفعه إلى المشاركة في جلسة لجنة العلاقات الخارجية حول السودان.



