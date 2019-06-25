جوتيريس يدعو المانحين للإبقاء على دعم الأونروا

الأونروا قد تعاني من أزمة في التمويل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أثناء افتتاحه مؤتمرا للمانحين قاطعته الولايات المتحدة.



وقال جوتيريس "اليوم أطلب بكل تواضع من جميع المانحين الإبقاء على دعمهم للأونروا عند مستوى العام الماضي".

وأضاف "نحن نعرف المخاطر: التعليم لنصف مليون طفل، و8 ملايين زيارة إلى منشآت الرعاية الصحية كل عام، وإغاثة طارئة لـ1,5 مليون شخص. في غزة وحدها يعتمد مليون لاجئ فلسطيني على الأونروا للحصول على غذائهم".

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والعام الماضي اعتمدت الأونروا على أموال إضافية من الدول الأعضاء والتوفير الداخلي لتغطية عجز بمقدار 446 مليون دولار، والعام الجاري كشفت الوكالة عن ميزانية بحجم 1,2 مليار دولار، مماثلة للعام الماضي.

وحذر جوتيريس أنه إذا لم يتم التعهد بمزيد من الأموال، فستعود الوكالة إلى حالة العجز بنهاية الشهر.

ويتزامن المؤتمر مع افتتاح ورشة عمل في المنامة، الثلاثاء، حول الجانب الاقتصادي في الخطة الأمريكية للسلام لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقبل أكثر من عام توقفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن المساهمة في تمويل الوكالة، ودعت إلى حلها بحجة أن لا مبرر لها.



وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.