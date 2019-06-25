ملك البحرين يبحث مع وفد أمريكي تعزيز التعاون الثنائي

جانب من استقبال ملك البحرين للوفد الأمريكي

بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مع وفد أمريكي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات.

وكان ملك البحرين استقبل في قصر القضيبية، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

وضم الوفد أيضا جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وبريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، في إطار زيارتهم للبحرين للمشاركة في أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار".

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وسلم الوفد الأمريكي إلى الملك رسالة من الرئيس دونالد ترامب أكدت عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأشاد ترامب، خلال الرسالة، بالشراكة العميقة مع مملكة البحرين، كما أثنى على حسن تنظيم البحرين الجيد لورشة "السلام من أجل الازدهار".

من جانبه، أعرب ملك البحرين عن تقديره لحرص الرئيس الأمريكي على تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة التاريخية بين البلدين.

ورحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالوفد الأمريكي، وبزيارتهم لمملكة البحرين، متمنيا لهم ولكل المشاركين في ورشة السلام من أجل الازدهار كل التوفيق والخروج بنتائج بناءة وداعمة لتعزيز السلام والتنمية والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

وأعرب عن عميق اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة والشراكة التاريخية والمتطورة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما يشهده التعاون الثنائي من تقدم كبير في مختلف المجالات.