سودانيون يحتشدون في الكونجرس لفضح بقايا الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتشد سودانيون، الثلاثاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي للمطالبة بالقضاء على ما تبقى من تنظيم الإخوان في السودان.



وتزامنت الوقفة السودانية مع جلسة استماع يعقدها الكونجرس الأمريكي لمناقشة الشأن السوداني.

وأكد عمر قمر الدين إسماعيل، الباحث السوداني في الشؤون السياسية، أن البلاد عانت كثيرا من سياسات تنظيم الإخوان، مضيفا أن تجمع اليوم أمام الكونجرس يهدف لإرسال تلك الرسالة.

وقال إسماعيل، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، تخلصنا من نظام عمر البشير، لكن هناك الكثير من بقايا تنظيم الإخوان يحاولون السطو على السلطة، ونحن نعمل على منع هذا".

وأوضح أن بقايا تنظيم الإخوان الإرهابي يعملون على إثارة البلبلة وزعزعة استقرار السودان لإيجاد موطئ قدم جديد في السلطة مرة أخرى.