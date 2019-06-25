رئيس غانا للسيسي: نقدر دور مصر المحوري بأفريقيا

أشاد رئيس غانا نانا أكوفو أدو، الثلاثاء، بالدور المحوري لمصر على الساحة الأفريقية لا سيما جهودها الحالية كرئيس للاتحاد الأفريقي.

والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، نظيره الغاني الذي يقوم بزيارة القاهرة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وأعرب رئيس غانا عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بدور مصر المحوري على الساحة الأفريقية.

كما عبَّر عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عُمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشاد في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في غانا في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والتعدين، وتطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في غانا.

وأكد أكوفو أدو تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني لأبناء غانا في مجالات بناء القدرات، مشيرا إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيسين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً والمشروعات الكبرى التي تم إنشاؤها، وكذلك في إطار المستقبل الاقتصادي الواعد لغانا في ضوء توجهات الحكومة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

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كما شهد اللقاء التباحث حول أطر تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومستجدات الأوضاع في السودان وليبيا.

وفي هذا الإطار، أكد السيسي حرص مصر خلال فترة رئاستها الاتحاد الأفريقي على تحقيق أهداف القارة الأفريقية الاستراتيجية، في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي.

على صعيد متصل التقى السيسي مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية توت جلواك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "جلواك" سلم السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية.





واستعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفي بلاده.

وأضاف بسام راضي أن الرئيس المصري أكد أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عملية السلام بها.

وقال السيسي إن بلاده ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.