شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفاني متحدثة باسم البيت الأبيض خلفاً لسارة ساندرز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) ستيفاني غريشام، الناطقة باسم الاميركية الأولى، متحدّثة باسم البيت الأبيض خلفا لسارة ساندرز. عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) ستيفاني غريشام، الناطقة باسم الاميركية الأولى، متحدّثة باسم البيت الأبيض خلفا لسارة ساندرز. وتحلّ غريشام محل ساندرز التي تعرّضت لانتقادات حادة لقلّة إحاطاتها للصحافيين المكلّفين تغطية أخبار البيت الأبيض.



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