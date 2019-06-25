شكرا لقرائتكم خبر عن مساعٍ أمريكية لحشد دعم حلف الأطلسي ضد إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل) أفاد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم (الثلاثاء) بأنه يأمل في حشد دعم حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع لمساعي الولايات المتحدة لمنع نشوب صراع مع إيران «وفتح باب الدبلوماسية». أفاد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم (الثلاثاء) بأنه يأمل في حشد دعم حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع لمساعي الولايات المتحدة لمنع نشوب صراع مع إيران «وفتح باب الدبلوماسية». وأضاف: «ما نريد القيام به هو إغلاق باب الصراع وفتح باب الدبلوماسية». جاء ذلك في أول زيارة خارجية له منذ تولي منصبه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساعٍ أمريكية لحشد دعم حلف الأطلسي ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.