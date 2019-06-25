شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي لدى اليمن: ندعم «الشرعية».. وحريصون على إحلال السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل تأكيد دعم بلاده للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة الرسمية، وحرصها الكبير على إحلال السلام الدائم وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني، ووضع حد لتدهور الوضع الإنساني، مثمناً مواقف الحكومة وحرصها على التوصل لحل سلمي.

جاء ذلك خلال لقاء كريستوفر هنزل اليوم (الثلاثاء)، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وجهود استئناف مساعي السلام في اليمن.

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ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها وفي مقدمتها مجالات التعاون الأمني والعسكري لمحاربة الإرهاب.

واستعرض اللقاء جملة من التصعيدات المحلية والإقليمية التي تسبب بها المشروع الإيراني التخريبي ضمن هدف تصدير الثورة ودعم الميليشيات المسلحة الطائفية لزعزعة الأمن والاستقرار العالمي.

وأكد نائب الرئيس إدانة اليمن ورفضها لكل التهديدات والأعمال الإجرامية من قبل إيران ومخالبها في الجزيرة العربية كجماعة الحوثي التي تستهدف المملكة العربية السعودية وأمن المياه الإقليمية، منوهاً إلى أن إحدى وأهم الطرق لردع هذا المشروع التخريبي تتمثل في استعادة الدولة اليمنية ودحر المشروع الانقلابي والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم يمن الاستقرار والتنمية والمواطنة المتساوية.

وجدد نائب الرئيس اليمني التأكيد على أن يد الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ممدودة للسلام الدائم الذي لا ينتقص من حق اليمنيين أو من مرجعياتهم الثلاث الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.