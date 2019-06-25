شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 حوثياً في محاولة تسلل فاشلة غربي الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الضالع)

لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم (الثلاثاء) أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد موقع «سبتمبر نت» المتحدث باسم الجيش اليمني بأن مجموعة من عناصر المليشيا حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش اليمني في «حبيل الميدان»، وتبة «اللغامات» بمنطقة الريبي في جبهة حجر، مشيراً إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا الارهابية، وأجبرتها على التراجع باتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبدها 15 قتيلا، وجرح آخرين.

وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تعزيزات المليشيا القادمة من منطقتي «عويش»، و«الطيرمانة»، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.