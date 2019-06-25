شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: المليشيا تمنع الأمم المتحدة من الوصول إلى خزان صافر النفطي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية، للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأوضحت في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن مليشيا الحوثي لازالت -منذ 27 مايو- تمنع وصول فريق الأمم المتحدة إليه لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان، الذي يتعرض للتآكل، وقد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والإقليم.

وحمّل نائب وزير الخارجية اليمني المليشيات الحوثية الإرهابية مسؤولية حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.