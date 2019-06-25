هل رُفع علم “البوليساريو” بحفل “عساف” بمهرجان “موازين”؟.. مصدر أمني يوضح

قال شهود عيان، حضروا حفل المغني الفلسطيني محمد عساف، ليلة أمس بمنصة مهرجان موازين بالرباط، إن “علم جمهورية البوليساريو الانفصالي رُفع بينما كان عساف يغني”.

وأضاف المصدر، بأن العناصر الأمنية أوقفت الشاب مباشرة بعد تنبيهها من طرف عناصر القوات المساعدة، ليتم اقتياده إلى الدائرة الأمنية.

مصدر أمني مسؤول، قال لـ”اليوم 24″، إن الأمر لا يتعلق بعلم “البوليساريو” ولكن قاصرا سوريا كان رفقة أخته، رفع علم المعارضة السورية، أثناء الحفل الذي احتضنته منصة النهضة.

وأوضح المصدر أن المصالح الأمنية تحققت من هوية الشحص، وتم إخلاء سبيله، على اعتبار أن أركان الجريمة غير متوفرة، ولكون القاصر “عديم التمييز”.