الملك يُودع سفراء عددا من الدول الأجنبية ويوشحهم بأوسمة ملكية

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب الذين جاؤوا لتوديعه بعد انتهاء مهامهم، حيث وشحهم بأوسمة ملكية.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري، سفير دولة قطر، وأوسمان أمادو سي، سفير جمهورية مالي، وجان فرانسوا جيرو، سفير الجمهورية الفرنسية، وهم الثلاثة الذين وشحوا بـ”الحمالة الكبرى للوسام العلوي”.

كما وشح الملك كل من ماسيمو بادجي، سفير الاتحاد السويسري، وجوزي هامبيرتو دو بريتو كروز، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير، في حين جرى توشيح كريسانتوس أوباما أوندو، سفير جمهورية غينيا الاستوائية، بالوسام العلوي من درجة قائد.

وحضر هذه المراسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي محمد العلوي.