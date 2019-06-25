الملك يجدد البعثة الديبلوماسية ويُعين 22 سفيرا جديدا -اللائحة الكاملة

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم ظهائر تعيينهم.

ويتعلق الأمر بكل من حسن أبو أيوب، سفير الملك لدى رومانيا وجمهورية مولدافيا، وخالد الناصري : سفير المملكة لأردنية الهاشمية، ويوسف العمراني، سفير لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية بوتسوانا، وجمهورية مالاوي ومملكة إيسواتيني، ومحمد علي الأزرق سفير لدى. الجمهورية التركية.

بالإضافة إلى ذلك تم تسليم ضهير التعيين لكل من زهور العلوي كسفيرة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعز الدين فرحان سفير لدى جمهورية النمسا وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا، ولطفي بوشعراء سفير لدى روسيا الاتحادية، ومحمد ستري سفير لدى دولة قطر.

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أيضا، تم استقبال يوسف بلا سفير لدى الجمهورية الإيطالية وجمهورية سان مارينو، وجمهورية مالطا وجمهورية ألبانيا، وأحمد رحو سفير رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة المملكة لدى الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، وعبد الرحيم عتمون سفير الملك لدى جمهورية بولونيا، وحسن طارق سفير لدى الجمهورية التونسية، ويسير فارس سفير لدى جمهورية الأرجنتين.

وتم تسليم ظهير التعيين، أيضا، لعبد الفتاح لبار سفير لدى الولايات المتحدة المكسيكية وبليز، وأمين الشودري سفير لدى جمهورية البيرو ودولة بوليفيا، وجمال شعيبي سفير لدى جمهورية الفيتنام الإشتراكية، ومحمد أشكالو سفير لدى جمهورية فنلندا وجمهورية إستونيا، وإيمان واعديل :سفيرة لدى جمهورية غانا، ويوسف السلاوي سفير لدى بوركينا فاصو، ومصطفى بنخيي سفير لدى مملكة البحرين.

وتم تعيين رجاء ناجي المكاوي، سفيرة لدى الفاتيكان والهيئة السيادية والعسكرية لمالطا، وسمير الدهر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى اليونيسكو.