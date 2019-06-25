خطوات قليلة تفصل الرجاء عن ضم هذا اللاعب

بلغت مفاوضات فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مراحل جد متقدمة مع متوسط ميدان اتحاد طنجة، عمر العرجون، الذي بات قريبا من حمل قميص الفريق الأخضر، في الموسم المقبل.

وأبدى العرجون موافقته على العودة إلى فريق الرجاء، الذي تدرج في جميع فئاته قبل أن يحمل ألوان أندية نهضة بركان ويوسفية برشيد، ثم اتحاد طنجة، علما أن عقد اللاعب مع فارس البوغاز مازال مستمرا لموسم واحد.

من جهتها، لا تمانع إدارة ممثل مدينة طنجة، وفي مقدمتها حمبد أبرشان رئيس الفريق، رحيل اللاعب المذكور، شرط أن يكون العرض المالي المقدم من طرف الرجاء في المستوى.

ويسعى بطل كأس السوبر الإفريقي لتعزيز صفوفه بلاعبين متمرسين، خاصة أنه سيلعب على أربع واجهات الموسم القادم، البطولة وكأس العرش، ثم كأس محمد السادس، ودوري أبطال إفريقيا، الذي عاد له الفريق بعد غياب دام أربع سنوات.الرجاء