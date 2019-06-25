المنتخب الوطني يواصل استعداداته للكوت ديفوار بصفوف مكتملة

خاضت عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي، حصتها التدريبية الثانية، في الكلية الحربية، استعدادا للمواجهة المرتقبة، الجمعة القادم، ضد منتخب كوت ديفوار، برسم ثاني جولات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر إلى غاية 19 يوليوز المقبل.

وشهدت تداريب اليوم انخراط كل اللاعبين في التداريب الجماعية، بما فيهم يونس بلهندة، ونجم أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش، بعد اكتفائهما بتدريبات انفرادية في حصة أمس الاثنين.

وعلى غرار تداريب الأمس، عرفت حصة اليوم، جوا من التفاؤل بين كل مكونات المنتخب الوطني، خاصة من جانب اللاعبين الذين أبانوا عن انسجام وتفاهم كبيرين فيما بينهم.

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وتبحث “أسود الأطلس” عن الفوز ضد “الفيلة”، لضمان التأهل للدور الثاني من الكأس القارية، علما أن المواجهة ستجرى على أرضية ملعب السلام في القاهرة، بداية من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المغربي.