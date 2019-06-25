مهنيو “ميدي 1 تي في” يحتجون ضد الإدارة ويطالبون بتسوية أوضاعهم

يخوضو مهنيو قناة “ميدي 1 تي في”، المنضوون إلى نقابة “مهنيي ميدي 1 تي في”، والاتحاد المغربي للشغل، يوم غد الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر القناة في طنجة.

وعبر مهنيو “ميدي 1 تي في”، على تنديدهم لما أسموه “أسلوب الإدارة، في التعاطي مع الحوار الاجتماعي”؛ وأشاروا إلى أن هذا الحوار ” لم يسفر سوى عن هدر الوقت، وتضييع المصالح، وتعطيل حل المشاكل، على بساطتها”.

وطالبت نقابة “مهنيي ميدي 1 تي في”، والاتحاد المغربي للشغل إدارة القناة بـ”حفظ وصيانة كرامة العاملين، وتقويم أوضاعهم الإدارية، والمادية، والمهنية”، إضافة إلى “نبذ الضبابية والعشوائية، وغياب الرؤية، وضعف التنسيق، والانسجام، وغيرها من مظاهر سوء التنظيم، التي تؤدي إلى استنزاف، وإنهاك الموارد البشرية”.

وعبر مهنيو القناة عن استنكارهم لما أسموه بـ”التمادي”، من طرف الإدارة، “في التعاقد بالمناولة”، مشددين على أن “هذا الاختبار، غير الموفق، يكرس الهشاشة، بمختلف تجليتها المهنية، والاجتماعية، والحقوقية”.

كما دعا مهنيو القناة، الإدارة ” إلى الإسراع بتسوية المتعاقدين، فئة المناولة، الذين هم في وضعية تعاقدية غير مستقرة؛ والتسريع بتوقيع الاتفاقية الاجتماعية لحفظ السلم الاجتماعي داخل القناة”.