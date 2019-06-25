القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن حزب الليكود، مساء اليوم، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "يأخذ على محمل الجد مبادرة رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين لإلغاء حل الكنيست"، في إشارة إلى مبادرة قد تلغي إجراء الانتخابات العامة للكنيست المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وكانت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي قد كشفت، الأحد الماضي، عن مساعي لليكود لإلغاء قانون حل الكنيست الـ21، والامتناع عن خوض انتخابات جديدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وبالتالي تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووفقًا للبيان صدر عن الليكود، فإن إدلشتاين لم يتوجه لأي حزب بعد لمناقشة اقتراحه في هذا الشأن، وأنه ينتظر مناقشته بشكل موسع مع نتنياهو خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، ذكرت القناة 12، في نشرتها المسائية، اليوم، أن عددا من أعضاء الكنيست توجهوا إلى إدلشتاين وطالبوه العمل على منع إعادة الانتخابات غير الضرورية. مشددة على أن إدلشتاين وضع خطة عمل في هذا السياق، وعرضها على رئيس الحكومة الذي عبّر عن دعمه لها.
والمرحلة الأولى من خطة إدلشتاين، تتضمن إلغاء حل الكنيست، وذلك عبر الدعوة لاجتماع رئاسة الكنيست، والتي ستقرر بدورها إلغاء قانون حلها الذي صودق عليه نهاية أيار/ مايو الماضي، وذلك للتمكن من دعوة الجمعية العامة للكنيست للاجتماع وسن قانون يلغي انتخابات الإعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يدعم مبادرة لإلغاء حل الكنيست وتجنب إعادة الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.