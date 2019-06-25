دراسة: تلوّث الهواء يزيد خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة، أجراها باحثون في جامعة العلوم الصحية في ليتوانيا، ونشروا نتائجها، الثلاثاء، في دورية (Journal of Public Health) العلمية؛ أن العيش في مناطق سكنية تزيد فيها مستويات تلوث الهواء، وتنخفض فيها المساحات الخضراء، مرتبط بزيادة خطر إصابة الأشخاص بمتلازمة التمثيل الغذائي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبيّنت الدراسة أن التعرض لمستويات تلوث هواء أعلى من المتوسط ​يرتبط بزيادة خطر المشاكل الصحية المتعلقة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وأبرزها انخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد"، وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، بالإضافة لارتفاع ضغط الدم، مقارنة بالأسر التي تعيش في منازل بعيدة عن تلوث الهواء والزحمة المرورية.

وأجرى الفريق دراسته، لاكتشاف العلاقة بين التعرض طويل الأجل لتلوث الهواء في المناطق السكنية، وتطور الإصابة بالأمراض التي تسببها متلازمة التمثيل الغذائي، وخاصة ضغط الدم المرتفع، لذا تم تقييم الأشخاص الذين يعيشون في منازل خاصة مزودة بحدائق أو منازل متعددة الطوابق وموجودة في أماكن مزدحمة مروريا تعاني من ارتفاع مستويات تلوث الهواء في مدينة كاوناس ثاني أكبر مدينة في دولة ليتوانيا، والتي يزيد عدد سكانها على 280 ألف نسمة.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور آجن برازين، إن"نتائج بحثنا تكشف ضرورة تنظيم مساحة المعيشة للأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات عمرانية كثيفة، وتحسين عزل الضوضاء للشقق، وزيادة المساحات الخضراء بين المنازل متعددة الطوابق".

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وأضاف برازين أن "الكثافة السكنية العالية والعيش بالقرب من الزحام المروري من عوامل الخطر المرتبطة بالتأثير سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية".

ويُعدّ تلوث الهواء عامل خطر مساهم لعدد من اﻷمراض، بما فيها مرض القلب التاجي، وأمراض الرئة، والسرطان، والسكري، وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، أن نحو 17 مليون رضيع في شتى أنحاء العالم يتنفسون هواءً سامًا، بما قد يضر بتطور أدمغتهم.

ويتسبب تلوث الهواء في وفاة شخص من بين كل 10 أشخاص حول العالم، ما يجعلها رابع أكبر عامل خطر دوليًا، واﻷكبر في الدول الفقيرة حيث يتسبب في 93% من الوفيات أو اﻷمراض غير المميتة، بحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 2016.

ومتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة خطيرة ترتبط بالخلل المعرفي والخرف فضلا عن كونها عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد الدهني والسكري من النوع الثاني.

ويُعدّ الشخص مصابًا بمتلازمة التمثيل الغذائي إذا كان يعاني من 3 مشاكل صحية على الأقل من من الحالات التالية: السمنة في منطقة البطن، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، انخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد"، ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.