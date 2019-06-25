نائب يرجح تمديد فترة حسم ملف الوكالات لأربعة أشهر

وقال البعيجي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب اقحم نفسه والحكومة في الزام قانوني بحسم ملف الوكالات خلال ستة اشهر والتي تنتهي في نهاية الشهر الجاري"، مبينا ان "الموعد المحدد اصبح قريباً جداً والدرجات الخاصة عددها اكبر من ان تحسم بهذه الفترة القصيرة".واضاف أن "المادة القانونية وضعها اعضاء البرلمان وصوتوا عليها ضمن الموازنة ، بالتالي من المعيب علينا ان نصوت على مادة ثم نذهب لخرقها"، لافتا الى "أهمية المضي بتعديل تلك المادة وبشكل سريع جدا ووضع خيارات للتمديد سواء لتسعين يوم او اربعة اشهر بغية استكمال تلك الدرجات بالشكل الصحيح ودون استعجال".

وأكد البعيجي، ان "البرلمان من المرجح ان يمضي بتمديد فصله التشريعي الحالي ومن ثم يذهب الى تقديم مقترح تعديل للمادة المحددة لحسم ملف الوكالات".



وكان النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي اكد، الاحد (23 حزيران 2019)، ان عدم ايجاد مخرج قانوني للموعد المحدد بنهاية الشهر الجاري لقضية حسم ملف الوكالة سيوقع رئيس الوزراء بحرج كبير ويؤدي لدخول الدولة العراقية بحالة شلل تام.