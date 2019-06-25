نفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، وجود اي صفحة أو حساب شخصي باسم الوزير ياسين الياسري.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا توجد اي صفحة أو حساب شخصي باسم وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري على مواقع التواصل الاجتماعي/ فيس بوك، تويتر، أنستغرام".
وأضافت أن "الصفحات التي تحمل اسم السيد الوزير هي صفحات وهمية".
وصوت مجلس النواب، امس الاثنين، على ياسين طاهر الياسري لمنصب وزير الداخلية.
وأضافت أن "الصفحات التي تحمل اسم السيد الوزير هي صفحات وهمية".
وصوت مجلس النواب، امس الاثنين، على ياسين طاهر الياسري لمنصب وزير الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: لا توجد اي صفحة أو حساب شخصي باسم الوزير ياسين الياسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.