الداخلية: لا توجد اي صفحة أو حساب شخصي باسم الوزير ياسين الياسري

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لا توجد اي صفحة أو حساب شخصي باسم وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري على مواقع التواصل الاجتماعي/ فيس بوك، تويتر، أنستغرام".

وأضافت أن "الصفحات التي تحمل اسم السيد الوزير هي صفحات وهمية".



وصوت مجلس النواب، امس الاثنين، على ياسين طاهر الياسري لمنصب وزير الداخلية.