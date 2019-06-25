الانيق يؤكد صحوته ويهزم نفط الجنوب في الدوري الممتاز

2019-06-25 | 20:16
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اكد فريق الطلبة صحوته، بتغلبه على مضيفه نفط الجنوب 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء ضمن لقاءات الاسبوع الـ14 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح عبد القادر طارق التسجيل للطلبة في الدقيقة الاولى، ثم اضاف مروان حسين الهدف الثاني في الدقيقة 31، قبل ان يقلص نفط الجنوب الفارق الى هدف واحد، بعدما سجل وسام مالك هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 32.
ويعد هذا الفوز هو الثاني للانيق تحت قيادة مدربه الجديد علي هادي.
ويعد هذا الفوز هو الثاني للانيق تحت قيادة مدربه الجديد علي هادي.
الفوز رفع رصيد الطلبة الى النقطة 43 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد نفط الجنوب عند النقطة 40 في المركز الحادي عشر.
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