صالح يؤكد رغبة العراق بتطوير علاقاته مع بريطانيا

واشار صالح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال لقائه اليوم، في لندن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إلى "ضرورة التنسيق والعمل بين البلدين بشأن تكثيف جهود ترسيخ السلام في المنطقة وتحقيق الاستقرار والامن وبما يحقق التقدم والرفاهية للبلدان والشعوب".وأكد رئيس الجمهورية، "رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة البريطانية، و حرصه على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة".

من جانبه، جدد هانت دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، وسعيها لتوثيق عُرى الصداقة، مشيداً بدوره المحوري ازاء الازمات في المنطقة.

ولفت على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.