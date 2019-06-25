الارشيف / اخبار العالم

صالح يؤكد رغبة العراق بتطوير علاقاته مع بريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، على رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة البريطانية.
واشار صالح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال لقائه اليوم، في لندن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إلى "ضرورة التنسيق والعمل بين البلدين بشأن تكثيف جهود ترسيخ السلام في المنطقة وتحقيق الاستقرار والامن وبما يحقق التقدم والرفاهية للبلدان والشعوب".

وأكد رئيس الجمهورية، "رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة البريطانية، و حرصه على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة".

من جانبه، جدد هانت دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، وسعيها لتوثيق عُرى الصداقة، مشيداً بدوره المحوري ازاء الازمات في المنطقة.

ولفت على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صالح يؤكد رغبة العراق بتطوير علاقاته مع بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا