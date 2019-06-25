صالح يؤكد رغبة العراق بتطوير علاقاته مع بريطانيا

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، على رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة البريطانية.
وأكد رئيس الجمهورية، "رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة البريطانية، و حرصه على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة".
من جانبه، جدد هانت دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، وسعيها لتوثيق عُرى الصداقة، مشيداً بدوره المحوري ازاء الازمات في المنطقة.
ولفت على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.
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