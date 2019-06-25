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البرلمان يعلن جدول أعماله لجلسة الخميس

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أعلن مجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعماله لجلسة بعد غد الخميس.
وجاء في جدول الأعمال الذي أطلعت عليه الخليج 365، ان "الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة".

وأضاف أن "مجلس النواب سيصوّت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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