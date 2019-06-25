البرلمان يعلن جدول أعماله لجلسة الخميس

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أعلن مجلس النواب، الثلاثاء، عن جدول اعماله لجلسة بعد غد الخميس.
وجاء في جدول الأعمال الذي أطلعت عليه الخليج 365، ان "الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة".
وأضاف أن "مجلس النواب سيصوّت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".
وأضاف أن "مجلس النواب سيصوّت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي".
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