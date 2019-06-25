عبد المهدي: عمليات مطاردة الارهابيين مستمرة والامن في البلد صلب

اكد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان عمليات مطاردة "الارهابيين" مستمرة والامن في البلد صلب، فيما اشار الى وجود "تراكم هائل" في عدد الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة.
وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، إن "عمليات مطاردة الارهابيين مستمر والامن في البلاد صلب"، مؤكدا "وضعنا برنامجا لتطوير مؤسسات الدولة وفق توقيتات محددة".
واضاف عبد المهدي، أن "هناك تراكما هائلا في عدد الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة"، لافتا الى ان "قائمة الاسماء الجديدة لمرشحي الدرجات الخاصة خالية من اي محاصصة تماما". وتابع عبد المهدي، أن "هناك حماسا لدى القطاع الزراعي ومضاعفة المساحة المزروعة"، مشيرا الى "وجود حصص مائية كبيرة للمزارعين لتطوير القطاع الزراعي".
واضاف عبد المهدي، أن "هناك تراكما هائلا في عدد الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة"، لافتا الى ان "قائمة الاسماء الجديدة لمرشحي الدرجات الخاصة خالية من اي محاصصة تماما".
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