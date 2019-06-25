بالفيديو.. إمرأة كبيرة في السن تقود فريقاً شعبياً في الاحواز

المرأة التي اطلقت عليها الصفحات، اسم "ام لفتة"، ظهرت في المقطع وهي توجه لاعبيها فريقها بتقديم اداء جيد، فضلاً عن رسم الخطة لهم على الارض الترابية.

ويتكلم اهالي منطقة الاحواز اللغة العربية والايرانية فهي تقع على الحدود العراقية الايرانية بالقرب من محافظة البصرة.

