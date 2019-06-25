بالفيديو.. إمرأة كبيرة في السن تقود فريقاً شعبياً في الاحواز

2019-06-25 | 19:21
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انتشر عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لامرأة كبيرة في السن، تقود فريقاً شعبياً في الاحواز جنوب غرب إيران.
المرأة التي اطلقت عليها الصفحات، اسم "ام لفتة"، ظهرت في المقطع وهي توجه لاعبيها فريقها بتقديم اداء جيد، فضلاً عن رسم الخطة لهم على الارض الترابية.
ويتكلم اهالي منطقة الاحواز اللغة العربية والايرانية فهي تقع على الحدود العراقية الايرانية بالقرب من محافظة البصرة.
ويتكلم اهالي منطقة الاحواز اللغة العربية والايرانية فهي تقع على الحدود العراقية الايرانية بالقرب من محافظة البصرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.