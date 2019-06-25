مدير الدفاع المدني يعلن اخماد حريق الكرادة

أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الثلاثاء، عن إخماد الحريق الذي اندلع في منطقة الكرادة بالكامل.
وأضاف أنه "تم ابعاد خطر النيران عن الفندق، وتجري الآن عمليات التبريد"، مبيناً أن "الخبير سيقوم بمهامه بعد انتهاء عمليات التبريد لمعرفة ملابسات الحريق".
وأشار مدير الدفاع المدني، إلى "عدم وجود أي إصابات بشرية خلال الحريق"، مؤكداً أن "هناك أضرار مادية فقط".
وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق في مخازن للأجهزة الكهربائية قرب المسرح الوطني بمنطقة الكرادة وسط بغداد.
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