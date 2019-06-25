كوشنر بورشة المنامة: نحن أمام فرصة القرن للفلسطينيين

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، الثلاثاء، إننا أمام فرصة القرن للفلسطينيين وليس صفقة القرن، مؤكدا أن الفرصة تستهدف خلق فرص للفلسطينيين وللشرق الأوسط.



وأضاف كوشنر، في كلمة له خلال افتتاح "ورشة السلام من أجل الازدهار" بالعاصمة البحرينية، أن الازدهار للشعب الفلسطيني لن يتحقق دون حل سياسي عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن واشنطن تعلم أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى إنعاش.



وشدد على أن الاتفاق على مسار اقتصادي شرط ضروري للسلام، قائلا: "الجزء الاقتصادي شرط مسبق ضروري" لتحقيق السلام.

وأشار إلى أن المشاركين في ورشة السلام من أجل الازدهار يشاركون في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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ووجه رسالة إلى الفلسطينيين، قائلا إن "الرئيس دونالد ترامب لم يخذلكم وورشة السلام من أجل الازدهار هي من أجلكم".

كما تحدث كوشنر عن الخطة الاقتصادية الهادفة إلى إحلال السلام بالمنطقة، وقال إنها تشمل استثمارات في الأردن ولبنان ومصر.

وتستضيف البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة، خلال يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري.

وتعد هذه الورشة فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة.

وستتيح ورشة "السلام من أجل الازدهار" الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة، وسيشمل ذلك نقاشات حول تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتطوير رأس المال البشري وإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص بشكل متسارع. وستبحث الورشة الانعكاسات والنتائج الإيجابية لتنفيذ مثل هذه الرؤى والتطلعات لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة.