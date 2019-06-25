تعنت مليشيا الحوثي يتلف 7 شاحنات إغاثة لليمنيين

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن 7 شاحنات محملة بالمساعدات تعرضت للتلف بعد احتجازها من قبل مليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ نهاية عام 2014.

وأفاد البرنامج في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه بأن7 شاحنات محملة بمساعدات غذائية تابعة للبرنامج محتجزة لدى جمارك صنعاء، حيث تعرضت المواد الغذائية المحملة على متنها للتلف، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والتأخر في عمليات النقل ليتم توزيعها على الأشخاص الأكثر احتياجا.

ولفت البيان إلى أن البرنامج كان على علم بتضرر هذه المواد وقام بإبلاغ قيادة الحوثيين من أجل الحصول على التصاريح اللازمة لإتلاف هذه المواد باعتباره الإجراء المتوافق عليه بين البرنامج والجماعة، غير أنه تم منع البرنامج من إتلاف هذه المواد.

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وتابع "بدلا من ذلك تم احتجاز المواد الإغاثية في العديد من نقاط التفتيش الأمنية لمدة وصلت بعضها لما يزيد عن 115 يوما قبل أن يتم نقلها إلى صنعاء".

وشدد على أن أي تدخلات أو تأخير في حركة وتوزيع المواد الغذائية لا يمكن التغاضي بشأنها، حيث إن ذلك يؤدي إلى تلف تلك المواد.

وطالب البرنامج الأممي بضمان حرية حركة الشاحنات التابعة له من أجل إيصال المساعدات الغذائية الضرورية للأشخاص المحتاجين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

والخميس الماضي، أعلن الغذاء العالمي تعليق تقديم المساعدات في صنعاء، بسبب الفساد المنتشر في الجانب الإغاثي جراء استيلاء الحوثيين على المواد الغذائية، وتحويل مسارها إلى غير المحتاجين الحقيقيين.