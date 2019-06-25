انت الان تتابع أردوغان: عدد السوريين العائدين سيبلغ المليون فور إقامة المنطقة الآمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلادهم سيبلغ المليون فور إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على امتداد الحدود المشتركة.

واستقبلت تركيا نحو أربعة ملايين سوري - وهو أكبر عدد في بلد واحد للسوريين الذين فروا من بلادهم منذ بدء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثماني سنوات. وتتصاعد التوترات بين الأتراك والسوريين في البلد المضيف في بعض الأحيان.

وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة خارج حدودها في شمال شرق سوريا حيث تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

وتريد أنقرة أن ينسحب مقاتلو وحدات حماية الشعب من المنطقة لحماية حدودها وتريد واشنطن ضمانات بعدم تعرض الأكراد الذين تحالفوا معها في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا للأذى.

Advertisements

وتعمل تركيا والولايات المتحدة كذلك على تنفيذ اتفاق بشأن بلدة منبج السورية وهي عملية قالت مصادر من الجيش التركي لرويترز في أبريل نيسان إنها تتقدم بوتيرة أبطأ من المطلوب.

وقال أردوغان متحدثا في أنقرة أمام مشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له ”نحاول توسعة المنطقة الآمنة على امتداد حدودنا بقدر المستطاع حتى يتمكن اللاجئون السوريون في بلادنا من العودة لبلادهم.

”في الوقت الراهن عاد 330 ألفا، لكنني أعتقد أنه حين تُحل المشكلات في منبج وشرق الفرات سيصل العدد سريعا إلى مليون“.