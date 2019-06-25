الان تتابع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يحث أعضاء حلف الأطلسي على التعبير عن قلقهم وغضبهم إزاء أنشطة إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إسبر،اليوم، إنه يود أن يرى الأعضاء بحلف الأطلسي يعبرون عن قلقهم وغضبهم إزاء أنشطة إيران
وقال إسبر عندما سئل خلال رحلته إلى بروكسل عما يريد أن يراه
من الحلفاء “أن يعبروا معنا عن القلق والغضب… من أنشطة إيران في
المنطقة. ستكون هذه خطوة أولى جيدة”.
وأضاف “ثم بعد ذلك، تقديم الدعم لمجموعة مختلفة من الأنشطة
التي ربما نعتقد بأننا نحتاج للمساعدة فيها بهدف منع نشوب صراع وأن
نظهر أننا نتحرك عن قناعة. ما نحاول القيام به وما نريد القيام به
هو إغلاق باب الصراع وفتح باب الدبلوماسية”.
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