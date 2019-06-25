مصرع 15 حوثيًا في محاولة تسلل فاشلة بالضالع.. وإحباط هجوم للميليشيا في الجوف

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

لقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني، أن مجموعة من الميليشيا حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش اليمني في “حبيل الميدان”، وتبة “اللغامات” بمنطقة الريبي في جبهة حجر، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الارهابية، وأجبرتها على التراجع باتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبدها 15 قتيلا، وجرح آخرين. وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تعزيزات الميليشيا القادمة من منطقتي “عويش”، و”الطيرمانة”، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

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وأحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العقبة بمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وأوضح مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة – قائد اللواء 101 العميد محمد بن راسيه في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت مهاجمة مواقع الجيش في جبهة العقبة، مؤكدًا أن قوات الجيش اليمني صدت هجوم الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

من جهته، أكد قائد اللواء 110 العميد عبدالعزيز حنكل، في تصريح للموقع أن الجيش الوطني اليمني ثابت في مواقعه، ومستعد لصدّ كل المحاولات اليائسة للميليشيا الارهابية لاستعادة أي مواقع خسرتها في وقت سابق . وفي ذات السياق قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.