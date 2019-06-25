الاتحاد الأوروبي يؤكد تراجع طلبات اللجوء إلى النمسا بنسبة بلغت 46%

أكد مكتب الاتحاد الأوروبى بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء، أن طلبات اللجوء إلى النمسا تراجعت بنسبة 46% خلال عام 2018.
وقالت مصادر فى المكتب إنه إجمالا تم تقديم 664 ألفا و480 طلبا للحماية الدولية فى الاتحاد الأوروبى خلال عام 2018، منها 13 ألفا و375 طلبا فى عام 2018 فى النمسا تحديدا، مقابل 24 ألفا و715 طلبا فى عام 2017 بتراجع بلغ نحو 46%.
وأشارت إلى انخفاض عدد طلبات اللجوء فى الاتحاد الأوروبى هذا العام للعام الثالث على التوالى حيث عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة الشهيرة فى عام 2015.
وتوقعت المصادر استمرار هذا الاتجاه المتراجع فى عام 2019، مشيرة إلى أن قبرص واليونان ومالطا والسويد ولوكسمبورج من بين الدول الخمسة الأكثر استقبالًا للاجئين خلال العام الجارى.
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