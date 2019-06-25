المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف ينظم دورة تكوينية

في إطار فعالیات الدورة التكوینیة المنظمة یومي 20 و21 یونیو 2019 بالمحمدیة لفائدة المكونین في مجال( آلیات تفعیل الدیقراطیة التشاركیة) من طرف المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني .

الدورة والتي افتتح أشغالها السید الوزیر مصطفى الخلفي،الذي أكدد في كلمته على ضرورة تكامل وتوافق الدیمقراطیة التمثیلیة مع الدیمقراطیة التشاركیة، التي نص دستور 2011 ، وفصل في آلیات تفعیلها، و هو ما یعتبر مكسبا مهما في إشراك فعالیات المجتمع المدني ، للمساهمة في بناء السیاسات العمومیة وتدبیر الشأن العام، تجسیدا للتحولات الدیمقراطیة الكبرى التي یعرفها المغرب ویبقى على عاتق المجتمع المدني استثمار هذه الفرص والامكانات من أجل تمثین العلاقة بین الدیمقراطیة التشاركیة و الدیمقراطیة التمثیلیة خدمة للصالح العام، ومد جسور التعاون بین الفاعل السیاسي والفاعل المدني.

وقد نوه السید الوزیر بمشروع اد للمرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف الطموح، والذي ینظم الیوم ضمن محاوره هذه الدورة التي سیستفیذ منها 28 مؤطرة ومؤطر من مختلف فروع المرصد وذلك من أجل نقل مضمونها إلى مختلف جهات المملكة، لفائدة أطر المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، وتعمیم ذلك ذاخل مجموعة من المؤسسات التعلیمیة، بهدف اكتساب آلیات وتقنیات تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة إلى جانب التربیة على قیم المواطنة والتسامح من أجل تنشئة جیل مؤمن ومتشبع بقیم الدیمقراطیة وحریة التعبیر والاختیار والمساهمة في بناء مغرب یتسع للجمیع.