شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو المانحين إلى ضمان مواصلة خدمات «الأونروا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة) دعت الأمم المتحدة اليوم المناحين لدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) لتوفير خدماتها لنحو 5.4 ملايين لاجئ، وتقديم 8 ملايين زيارة طبية سنويا، والإغاثة الطارئة لمليون وخمسمئة ألف شخص. دعت الأمم المتحدة اليوم المناحين لدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) لتوفير خدماتها لنحو 5.4 ملايين لاجئ، وتقديم 8 ملايين زيارة طبية سنويا، والإغاثة الطارئة لمليون وخمسمئة ألف شخص. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الأونروا بمقر الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن الأونروا خلال سبعة عقود أوفت بشكل فعال بولايتها لمساعدة لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي يفي باحتياجات وتطلعات الفلسطينيين، مؤكداً أهمية مواصلة بذل جهود السلام لتحقيق حل الدولتين.



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