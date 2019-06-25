شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الأفغاني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (كابول)التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالرئيس الأفغاني أشرف غني، خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقاً للعاصمة الأفغانية كابول اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة محادثات السلام الجارية مع حركة طالبان والوضع الأمني، قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في سبتمبر.
وتأتي زيارة بومبيو إلى أفغانستان قبل جولة سابعة من محادثات السلام بين قادة طالبان والمسؤولين الأمريكيين بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 18 عاماً.
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