شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار أبها يفاقم التوتر في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (مدريد)أدانت إسبانيا بشدة الاعتداء الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية يوم 23 يونيو الماضي على مطار أبها الذي أدى إلى استشهاد شخص، وإصابة أكثر من 20 شخصاً بجروح.
وقال بيان للخارجية الإسبانية اليوم (الثلاثاء): هذه الجريمة ضد المدنيين التي تبنتها مليشيا الحوثي في اليمن كما حدث سابقاً هي جريمة غير مقبولة على الإطلاق وتفاقم من تصعيد التوتر في المنطقة.
وأعربت حكومة إسبانيا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وتؤكد الحاجة إلى حل الصراع في اليمن عبر الوسائل السلمية ودعم جهود المبعوث الخاص بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لتطبيق اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا: الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار أبها يفاقم التوتر في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.