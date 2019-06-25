شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: إحباط تهريب أسلحة ومحاكمة البشير على الهواء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)كشفت وسائل إعلام سودانية أن محاكمة الرئيس «المقتلع» عمر البشير في الخرطوم ستبث على الهواء مباشرة.
ونقلت صحيفة «الانتباهة» السودانية اليوم (الثلاثاء)، عن مصدر في المجلس العسكري قوله: إن البشير سيحاكم على جميع الجرائم المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأبرزها تهمة الإبادة في دارفور. وكانت نيابة مكافحة الفساد اتهمت البشير بحيازة النقد الأجنبي والثراء الغير مشروع.
من جهة ثانية أحبطت السلطات السودانية اليوم عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر محملة في عربة كانت في طريقها إلى الخرطوم، قادمة من ولايات كردفان.
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