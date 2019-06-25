شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يتوعد إيران بردٍّ قاسٍ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، بمهاجمة إيران رداً على أي ضربات يوجهها النظام الإيراني «لأي شيء أمريكي»، وذلك بعدما ووصف النظام تصرفات البيت الأبيض بأنه «متخلف عقلياً». وقال ترمب على «تويتر»: «بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديدة وإهانة، والذي صدر اليوم، يظهر أنهم لا يدركون الواقع، وأي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة... في بعض المجالات كاسحة تعني المحو».



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