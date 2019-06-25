الجزائر: تظاهرة طلابية دعماً للوحدة والتغيير

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جدة - خالد شويل - واس (الجزائر)خرج المئات من الطلاب الجزائريين اليوم (الثلاثاء) في مسيرة سلمية بالجزائر العاصمة جددوا خلالها دعمهم لمطالب الحراك الشعبي في التغيير الديمقراطي مع التأكيد على الوحدة الوطنية.
ورفع الطلاب شعارات أخرى تدعو إلى رحيل كل الوجوه المحسوبة على النظام السابق.
من جانب آخر، جدد المتظاهرون تمسكهم بضرورة مواصلة محاسبة المسؤولين الفاسدين وناهبي المال العام، مع التشديد على ضرورة استرجاع أموال الشعب لتمكين الجميع من استعادة ثقتهم في وطنهم.
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