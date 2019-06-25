فورين بوليسي: الحوثيون وكيل إيران المفضل وليس حزب الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تراجعت أسهم حزب الله خلال الفترة الماضية، باتت الميليشيات الإرهابية الحوثية هي الوكيل المفضل للإيرانيين في المنطقة، بحسب تقرير صادر عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية المتخصصة.

تحول الإجرام الحوثي إلى «لعبة إيران المفضلة» في المنطقة، وباتت عملياتهم الإرهابية تعبر عن تطلعات الإيرانيين، الذين يدعمونهم بالسلاح والصواريخ وكل الدعم اللوجستي من أجل إثارة الفوضى، وتحقيق أهداف ثورة الخميني، وتطلعات نظام الملالي الإرهابي.

استنتجت فورين بوليسي أن توقيت العمليات الإرهابية الأخيرة للحوثيين، وضرب مطار أبها، دليل واضح على أنها نفذت بطلب من طهران، لتخدم مصالحها في ظل التوتر السائد خلال الوقت الحالي مع دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية.

تاريخ حافل

بعد حزب الله تاريخيا أكثر ميليشيات التحالف فعالية في إيران؛ كان من المتوقع منذ فترة طويلة المشاركة في جميع حروب إيران، لكن الضغوط الداخلية في لبنان تعقد هذه المشاركة، وإيران تغير سياستها الخارجية وفقا لذلك. وهناك عدد متزايد من الدلائل على أن طهران تعتقد الآن أن الانقلابيين الحوثيين في اليمن يجب أن يكونوا وكيلهم الإقليمي المفضل في المواجهة المتزايدة مع الولايات المتحدة وحلفائها.

في منتصف شهر مايو، أي بعد تسعة أيام من إرسال الولايات المتحدة مجموعة حاملات الطائرات وقاذفات سلاح الجو إلى الخليج العربي، مشيرة إلى تهديد وشيك من إيران، لم يكن حزب الله ولا الميليشيات الشيعية في العراق هي التي ردت، ولكن الحوثيين هم من قاموا بالرد، واعترفوا فيما بعد بمهاجمة خط أنابيب سعودي بأسلحة تنقلها الطائرات بدون طيار، كما أعلنوا مسؤوليتهم عن مهاجمة مستودع أسلحة في نجران، المدينة القريبة من الحدود مع اليمن.

جاءت هذه الحوادث قبل انتهاء مهلة 60 يوما من طهران إلى أوروبا للتوصل إلى آلية بديلة لضمان قدرة إيران على بيع نفطها على الرغم من العقوبات الأمريكية، وبدا أنها تمت معايرتها لتكون بمثابة تحذير بشأن خطورة طهران: بصوت عال بما يكفي أن يلاحظها خصوم طهران، لكن ليس بالقدر الكافي للمطالبة برد فوري وإثباتي.

التحول وارتفاع الهجمات

تحول انتباه إيران من حزب الله إلى الحوثيين يجب ألا يشكل مفاجأة كاملة، لطالما نظرت طهران بعناية في أي من ميليشياتها المتحالفة تنشط في الظروف المحددة لنزاع معين. في المواجهة الحالية مع الغرب، يبدو أن تركيز إيران ينصب على الإشارة إلى جديتها، وزيادة مخاطر النزاع بطرق من شأنها أن توقف خصومها. والهدف من ذلك هو ضمان أن أي عمل عسكري مؤلم لأعداء إيران، لكنه يظل واضحا في حالة الحرب.

الحوثيون، الذين هم بالفعل في حالة حرب مع الحكومة الشرعية في اليمن برئاسة عبدربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية يخدمون هذه الوظيفة بشكل جيد من خلال تقديم إيران درجة أكبر من الإنكار، حيث يشن الحوثيون هجمات لفترة من الوقت.

وجاء الارتفاع الحالي في الهجمات في خضم اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة، لكنه دعم مصالح إيران، حيث إن توقيت الهجمات يشير بقوة إلى أنها قد تمت بناء على طلب إيران.

تطور الصراع

في الصراع المتطور ببطء مع الولايات المتحدة، كانت المجموعة ذات فائدة كبيرة لإيران، ذكر المحلل السياسي سامي نادر، أن حزب الله ليس لديه ما يكفي من الدعم المحلي للقتال مباشرة من أجل إيران وتعريض السلام الهش في لبنان للخطر، مع مزيد من التأثير الموهن على اقتصاده، فقال «اقتصادنا في حالة محفوفة بالمخاطر» مضيفا «إذا أدى حزب الله إلى تفاقم الوضع من خلال التدخل في الصراع الأمريكي الإيراني، فلن يقبله الشعب اللبناني»، بينما قال المحلل غسان جواد، المعروف بقربه من حزب الله «خططت إيران وحزب الله لاستخدام وكلاء آخرين في الوقت الحالي، السبب الرئيس الذي يجبر حزب الله على أخذ المقعد الخلفي هو عدم وجود استفزاز من إسرائيل، فلقد ازدهر حزب الله كممثل سياسي في لبنان، ليس فقط لأنه كان ينظر إليه دائما على أنه مقاومة فعالة للعدوان الإسرائيلي، ولكن أيضا لأن الجماعة قالت مرارا وتكرارا إن سبب وجودها دفاعي، تحقيقا لهذه الغاية، كان حزب الله يتعامل بحذر في تعامله مع إسرائيل منذ حربهم الأخيرة عام 2006».

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من وجهة نظر إيران، حزب الله لا لزوم له إلى حد كبير في الصراع الذي يدور ببطء مع واشنطن. لديها بالفعل الحوثيون في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق تحت تصرفها، لن يلعب حزب الله دورا نشطا إلا إذا كانت هناك حرب كاملة بين الولايات المتحدة وإيران.

اليأس الإيراني

تعتمد الخطوة التالية لإيران على مدى تقدم الولايات المتحدة، إيران تزداد يأسا لأن قنواتها لبيع النفط تجف في مواجهة العقوبات الأمريكية، إذا صعدت أمريكا من ضغوطها الاقتصادية من خلال اعتراض ناقلات النفط الإيرانية أو فرض عقوبات على الشركات التي تشتري نفطها على سبيل المثال، فمن المرجح أن توسع طهران انتقامها بالوكالة لتشمل الميليشيات العراقية المتحالفة معها، والتي هي في وضع جيد لضرب الأصول الأمريكية.

يقول ماراندي إنه يمكن توقع استجابة إيران بنفس القدر للتهديدات التي تواجهها، ويضيف «انتهاك الصفقة النووية، الحرب من أجل الحرب، والألم الاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها في مقابل تجدد العقوبات الاقتصادية ضد إيران»، في إشارة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، والصفقة النووية التي تم التفاوض عليها في عام 2015.

ويشير إلى تجنب التهديد التصعيدي الكبير الذي كان الصقور الأمريكيون متحمسين للعب فيه عندما تم إرسال حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لنكولن إلى الخليج قبل ثلاثة أسابيع. ولكنه يلمح أيضا إلى ما يصر عليه المطلعون على النظام، سواء على الأجنحة المتشددة أو المعتدلة، منذ فترة طويلة، حيث يؤكدون «ستتابع إيران خطوات تدريجية للانسحاب من الصفقة النووية وتبني موقف أكثر عدائية في المنطقة كمواجهة مع ترمب وإدارته».

بيان نصر الله

في الأسبوع الماضي، هدد قائد حزب الله حسن نصر الله بحرب إقليمية إذا تعرضت إيران للهجوم من قبل الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

كان البيان متوقعا من حزب الله، أقرب وكيل إقليمي لطهران، ولكن بنفس القدر من الأهمية، إن لم يكن ملحوظا، كان ما أضافه نصر الله بعد ذلك مباشرة يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يخشى التوترات المتصاعدة إلى هذا الحد.

كان في الوقت نفسه تحذيرا لواشنطن ومحاولة لتهدئة مخاوف مؤيدي المجموعة المحليين، وذلك بحسب تقرير من مجلة فورين بوليسي.

مساعدة الحوثيين

قال الأكاديمي والسياسي الأمريكي الإيراني المقيم في طهران سيد محمد مراندي، إنه لن يفاجأ إذا جاء الحوثيون بمساعدة إيران «من المحتمل أن الحوثيين لم يعجبهم ضغط العقوبات على إيران، وبسبب الضرر الذي حدث على اقتصاد إيران، فإن إيران ستستخدم كل وسائلها لإلحاق الأذى».

وقال الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس، إن نشر إيران للحوثيين كان خيارا ذكيا، لأن أي انتقام قد يقع داخل اليمن وليس إيران، وقال إن الهدف من ذلك هو استهداف السعودية، لأن مهاجمة المصالح الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى رد شديد القسوة، وأضاف «السؤال هو، إلى متى وإلى أي مدى ستتسامح الولايات المتحدة مع ذلك؟»

تتفهم إيران المخاطر المحددة التي ينطوي عليها استخدام كل من وكلائها، حيث إن إشراك حزب الله في الصراع الحالي مع الولايات المتحدة سيؤدي حتما إلى إشراك إسرائيل، ومن المؤكد أنه سيتسبب في حرب إقليمية أوسع، وهو احتمال يريد كل من إيران وحزب الله تجنبه.

أخبرت مجموعة واسعة من المحللين السياسيين اللبنانيين بما في ذلك العديد من المقربين من حزب الله والعديد من منتقديه أنه في حين قدم حزب الله مقاتلين ملتزمين أيديولوجيا ومصلبين للحرب، إلا أن إيران تعمدت إبقاءها في مأزق.