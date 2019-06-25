رافانشي: الأجواء ليست مناسبة للحوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجد تاخت رافانشي: «إن الأجواء ليست مناسبة لإجراء حوار بين بلاده والولايات المتحدة». وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران: «كيف يمكنك البدء في حوار مع شخص شغله الشاغل في فرض المزيد من العقوبات على إيران».



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