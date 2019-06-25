السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران قالت وزارة الخارجية الإيرانية: «إن العقوبات الأمريكية الجديدة أغلقت الطريق أمام أي خيار دبلوماسي». وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي عبر حسابه على تويتر: «العقوبات الأمريكية عديمة الفائدة ضد القائد الإيراني وقائدنا الدبلوماسي ظريف، أغلقت في نهاية المطاف الطريق أمام خيار دبلوماسي».



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كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: لم يعد هناك خيار دبلوماسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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