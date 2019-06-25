عقوبات أمريكا تطال المرشد وظريف و8 قادة إيرانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتخذت إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، إجراءات صارمة ضد ثمانية من كبار قادة سلاح البحرية، والفضاء، والقوات البرية للحرس الثوري، ضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

هؤلاء القادة يجلسون فوق بيروقراطية تشرف على الأنشطة الإقليمية الخبيثة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية الاستفزازية، ومضايقة وتخريب السفن التجارية في المياه الدولية، ووجودها المزعزع للاستقرار في سوريا.

استهداف خامنئي والكبار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأعضاء مكتبه، ويمنع أمر الرئيس قيادة إيران من الوصول إلى الموارد المالية ويأذن باستهداف أشخاص معينين في مناصب رسمية أو غيرها من المناصب العليا من قبل المرشد الأعلى أو مكتب المرشد الأعلى، كما تشمل العقوبات الجديدة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

علاوة على ذلك، يمكن فصل أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مالية كبيرة للكيانات المحددة بموجب هذا الأمر التنفيذي عن النظام المالي الأمريكي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين «تستهدف الولايات المتحدة المسؤولين عن تفعيل تأثير النظام الإيراني المدمر في الشرق الأوسط، إن قادة الحرس الثوري الإيراني مسؤولون عن الهجمات الاستفزازية للنظام الإيراني المدبرة في المياه والمجال الجوي المعترف بها دوليا، فضلا عن أنشطة إيران الخبيثة في سوريا.

وستواصل وزارة الخزانة استهداف كبار القادة والجهاز المالي الذي يدعم هذا النشاط الخبيث بقوة، ويعد هذا الإجراء بمثابة تحذير للمسؤولين على جميع مستويات الحرس الثوري الإيراني وبقية النظام الإيراني بأننا سنواصل معاقبة الذين يصدرون العنف والتخريب والإرهاب».

معاقبة القوات البحرية

تستهدف العقوبات الجديدة قادة المناطق البحرية والقوات الجوية والقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى قادة الأحياء البحرية الخمسة التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك قادة المناطق البحرية المسؤولين عن أنشطة الحرس الثوري الإيراني قبالة سواحل المقاطعات الجنوبية من خوزستان وبوشهر وهرمزغان، التي تقع بجوار الخليج العربي ومضيق هرمز.

يعين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قائد الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانجسيري للعمل لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري، حيث إنه في فبراير 2019، هدد تانجسيري بأن تغلق قوات النظام الإيراني مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي، إذا أوقفت العقوبات الأمريكية صادرات النفط الإيرانية، وأن النظام الإيراني مستعد لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. كقائد في الحرس الثوري الإيراني، فإن تانجسيري يعد المسؤول عن تخريب السفن في المياه الدولية.

وعين المكتب كذلك ضمن العقوبات، للعمل بالنيابة عن الحرس الثوري الإيراني أو نيابة عنه أميرالي حجي زاده، قائد قوة الحرس الثوري الجوية، والذي كان مسؤولا عن إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار في 20 يونيو 2019. ويشرف حجي زاده على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية الاستفزازية.

وعين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد بكبور، قائد القوات البرية في الحرس الثوري، لقيامه نيابة عن الحرس الثوري الإيراني أو نيابة عنه. تحت قيادة باكبور، انتشرت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني للقتال في سوريا لدعم قوة القدس - الحرس الثوري الإيراني ونظام الأسد الوحشي. في عام 2017، قال بكبور إن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني كانت في سوريا لمساعدة الحرس الثوري الإيراني.

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5 ممنوعون

يعاقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قادة المناطق البحرية الخمس في الحرس الثوري الإيراني وفقا لقانون الطوارئ، وذلك من أجل العمل لصالح أو نيابة عن الحرس الثوري، والحرس الثوري الإيراني مسؤول عن أعمال النظام البحرية المزعزعة للاستقرار في مضيق هرمز وما حوله.

والمكتب وضع تحت العقوبات كذلك:

- قائد المنطقة البحرية الأولى في الحرس الثوري عباس غلامشاهي

- قائد المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري الإيراني رمضان زيراحي

- قائد المنطقة البحرية الثالثة في الحرس الثوري الإيراني ياد الله بادين

- قائد المنطقة البحرية الرابعة في الحرس الثوري الإيراني منصور رافانكار

- قائد المنطقة البحرية الخامسة في الحرس الثوري الإيراني علي أوزماي.

يذكر أنه تم تعيين الحرس الثوري الإيراني من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 13 أكتوبر 2017، وقد تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل وزير الخارجية في 15 أبريل 2019.

آثار العقوبات

نتيجة لإجراءات أمس الأول، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين يشتركون في معاملات معينة مع الأشخاص المعينين اليوم. علاوة على ذلك، يمكن أن تخضع أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم عن عمد بتسهيل معاملة مهمة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لأي من الأفراد المعينين اليوم إلى حساب مراسلات الولايات المتحدة أو عقوبات مستحقة الدفع.