فنيانوس التقى فنيش والحاج حسن وعرض مع البخاري العلاقات بين البلدين

أجرى وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه جولة أفق عامة مع زواره، حول الاوضاع الراهنة في البلاد، والواقع السياسي العام في المنطقة، اضافة الى الشأن الخدماتي التنموي، واستقبل وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​ ثم عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسين الحاج حسن​.

وكان الوزير فنيانوس استقبل، سفير المملكة العربية ​السعودية​ في ​لبنان​ ​وليد البخاري​، في زيارة برتوكولية. وتم عرض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية - السعودية.

وتناول مع رئيس مجلس ادارة واستثمار ​مرفأ بيروت​ المهندس ​حسن قريطم​ أوضاع المرفأ، والخطط التطويرية ليبقى مواكبا للتطورات العالمية في إطار النقل البحري".ح

وإستقبل الوزير فنيانوس، رئيس مؤسسة "لابورا" الاب ​طوني خضره​، واطلع منه على امكانيات المؤسسة الهادفة الى مساعدة الشباب للحد من هجرتهم الى الخارج. واضعا المؤسسة وامكانياتها "في تصرف وزير الاشغال العامة والنقل والحكومة".