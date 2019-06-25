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فنيانوس التقى فنيش والحاج حسن وعرض مع البخاري العلاقات بين البلدين

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أجرى وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه جولة أفق عامة مع زواره، حول الاوضاع الراهنة في البلاد، والواقع السياسي العام في المنطقة، اضافة الى الشأن الخدماتي التنموي، واستقبل وزير ​الشباب​ و​​ ​محمد فنيش​ ثم عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسين الحاج حسن​.

وكان الوزير فنيانوس استقبل، سفير المملكة العربية ​​ في ​لبنان​ ​وليد البخاري​، في زيارة برتوكولية. وتم عرض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية - السعودية.

وتناول مع رئيس مجلس ادارة واستثمار ​مرفأ بيروت​ المهندس ​حسن قريطم​ أوضاع المرفأ، والخطط التطويرية ليبقى مواكبا للتطورات العالمية في إطار النقل البحري".ح

وإستقبل الوزير فنيانوس، رئيس مؤسسة "لابورا" الاب ​طوني خضره​، واطلع منه على امكانيات المؤسسة الهادفة الى مساعدة الشباب للحد من هجرتهم الى الخارج. واضعا المؤسسة وامكانياتها "في تصرف وزير الاشغال العامة والنقل والحكومة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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