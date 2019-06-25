فنيانوس التقى فنيش والحاج حسن وعرض مع البخاري العلاقات بين البلدين

أجرى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه جولة أفق عامة مع زواره، حول الاوضاع الراهنة في البلاد، والواقع السياسي العام في المنطقة، اضافة الى الشأن الخدماتي التنموي، واستقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش ثم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن.
وكان الوزير فنيانوس استقبل، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في زيارة برتوكولية. وتم عرض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية - السعودية.
وتناول مع رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم أوضاع المرفأ، والخطط التطويرية ليبقى مواكبا للتطورات العالمية في إطار النقل البحري".ح
وإستقبل الوزير فنيانوس، رئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضره، واطلع منه على امكانيات المؤسسة الهادفة الى مساعدة الشباب للحد من هجرتهم الى الخارج. واضعا المؤسسة وامكانياتها "في تصرف وزير الاشغال العامة والنقل والحكومة".
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