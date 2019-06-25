أكّدت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في حديث تلفزيوني، أن "قانون رفع ​السرية المصرفية​ سيكون على جدول أعمال ​مجلس النواب​ غدًا"، مشددة على أنه "تم غلق كل الثغرات في هذا الموضوع وسيتم الدفاع عن القانون غدًا في الجلسة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: تم غلق كل الثغرات في موضوع رفع السرية المصرفية وهو على جدول أعمال مجلس النواب غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.