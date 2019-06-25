غريب: هناك أنظمة خائنة رجعية عربية تقوم بتنفيذ المشروع الاميركي الصهيوني

اعتبر أمين عام ​الحزب الشيوعي اللبناني​ ​حنا غريب في حديث تلفزيوني أن "استخدام الضغوط الاقتصادية على الشعب ال​فلسطين​ي هو نوع من الضغوط لفرض شروط سياسية وفرض ​صفقة القرن​"، مشيراً إلى أن "هناك أنظمة خائنة رجعية عربية تقوم بتنفيذ المشروع الاميركي الصهيوني"، مؤكداً "أننا أكثر قوة في هذا الموقف الفلسطسيني الموحد ضد مؤتمر البحرين كي لا تباع فلسطين".

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