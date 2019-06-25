أبو فاعور: ثمة محاولة للالتفاف على قرارات رسوم الحماية الجمركية

أكد وزير ​الصناعة​ وائل أبو فاعور اثر لقائه النائب ​محمد كبارة​ ان "ل​طرابلس​ مكانة خاصة عند ​وليد جنبلاط​ وعند ​الحزب التقدمي الإشتراكي​". وقال: "أعرف أن طرابلس تشتهر تاريخيا بصناعة المفروشات، وقد تراجعت هذه الصناعة تدريجيا وصولا إلى حالها اليوم، في ظل غياب السلطة السياسية عن حماية الصناعة اللبنانية".

وأضاف: "اتخذنا في ​مجلس الوزراء​ قرارا بفرض ​رسوم جمركية​ نوعية على استيراد المفروشات، وهذا ليس جزءا من ​الموازنة​، القرار هو على 20 سلعة ينتجها القطاع الصناعي اللبناني وضمنا المفروشات. وبالتالي أصبحت ثمة حماية لهذا القطاع المهم، وسيلمس أصحاب مصانع المفروشات هذا الأمر تدريجيا".

وكشف أبو فاعور أن "ثمة محاولة للالتفاف على قرارات رسوم الحماية الجمركية، إذ كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ منذ أكثر من 20 يوما"، مشيرا إلى أن "ثمة مجموعات من التجار تضغط لوقف صدور القرارات".

وحذر من أن "عدم تطبيق هذه الإجراءات أو ستنتهي الصناعة اللبنانية"، داعيا الى ممارسة الضغط لاستصدار المراسيم والمباشرة في تطبيقها".