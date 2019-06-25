حرب دعا اللبنانيين لرفض صفقة القرن ورفض اي مقايضة بين ديونه والتوطين

علق الوزير السابق بطرس حرب على صفقة القرن قائلا: "لعل صفقة القرن ،التي تحاول إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية تمريرها، توقظ العرب من ثباتهم وتوحّد صفوفهم للحفاظ على الحق الفلسطيني وقضية العرب المركزية وكرامتهم . وإنني أدعو اللبنانين ليكونوا طليعة رافضي هذه الصفقة ورفض أي مقايضة بين ديونه والتوطين لأن في ذلك خيانة للوطن".
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