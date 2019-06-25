علق الوزير السابق ​بطرس حرب​ على ​صفقة القرن​ قائلا: "لعل صفقة القرن ،التي تحاول ​إسرائيل​ و​الولايات المتحدة الاميركية​ تمريرها، توقظ العرب من ثباتهم وتوحّد صفوفهم للحفاظ على الحق الفلسطيني وقضية العرب المركزية وكرامتهم . وإنني أدعو اللبنانين ليكونوا طليعة رافضي هذه الصفقة ورفض أي مقايضة بين ديونه و​التوطين​ لأن في ذلك خيانة للوطن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرب دعا اللبنانيين لرفض صفقة القرن ورفض اي مقايضة بين ديونه والتوطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.